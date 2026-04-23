Впрочем, украинские бойцы сорвали планы противника. Детали рассказали в Военно-Морских Силах ВСУ.

Что известно об уничтожении вражеского МБЭКа?

Морской дрон оккупантов направлялся на один из одесских портов. Его оперативно обнаружили и уничтожили бойцы Военно-Морских Сил.

На кадрах видны попадания по беспилотному катеру, после которого тот взрывается. Тип МБЭКа не указывается.

Ликвидация вражеского безэкипажного катера: смотрите видео

Не дадим врагу ни единого шанса – ни на суше, ни на море,

– отметили в ВМС ВСУ.

Любопытно! Дмитрий Плетенчук недавно сообщил, что страна-агрессорка пытается копировать украинские морские дроны и изучает этот опыт, однако существенно отстает от других приоритетов в развитии вооружений. По его словам, обе стороны учатся друг у друга, что типично для войны, но Украина сохраняет технологическое преимущество.



Плетенчук также отметил, что противник изначально делал ставку на большой Черноморский флот, однако реальность войны показала эффективность украинских асимметричных решений, в том числе применение морских беспилотников.

