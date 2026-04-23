Впрочем, украинские бойцы сорвали планы противника. Детали рассказали в Военно-Морских Силах ВСУ.
Что известно об уничтожении вражеского МБЭКа?
Морской дрон оккупантов направлялся на один из одесских портов. Его оперативно обнаружили и уничтожили бойцы Военно-Морских Сил.
На кадрах видны попадания по беспилотному катеру, после которого тот взрывается. Тип МБЭКа не указывается.
Ликвидация вражеского безэкипажного катера: смотрите видео
Не дадим врагу ни единого шанса – ни на суше, ни на море,
– отметили в ВМС ВСУ.
Любопытно! Дмитрий Плетенчук недавно сообщил, что страна-агрессорка пытается копировать украинские морские дроны и изучает этот опыт, однако существенно отстает от других приоритетов в развитии вооружений. По его словам, обе стороны учатся друг у друга, что типично для войны, но Украина сохраняет технологическое преимущество.
Плетенчук также отметил, что противник изначально делал ставку на большой Черноморский флот, однако реальность войны показала эффективность украинских асимметричных решений, в том числе применение морских беспилотников.
Одесса постоянно страдает российскими атаками: что известно?
В ночь на 22 апреля страна-агрессорка атаковала Одессу дронами-камикадзе, из-за чего в городе раздавались взрывы. Как сообщил начальник Олег Кипер, удар пришелся по портовой инфраструктуре области. Несмотря на работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов, однако обошлось без пострадавших – пожар впоследствии был ликвидирован.
Ранее, 16 апреля, город подвергся ракетной атаке, повлекшей значительные разрушения. Тогда погибли 9 человек, еще 36 получили ранения, среди них ребенок. В городе были повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры: разрушены фасады многоэтажек, пострадали общежития, жилые дома и парк, выбиты сотни окон.