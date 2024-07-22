Проблеми Росії з ЗРК С-400

У 2018 році Індія замовила у Росії 11 дивізіонів ЗРК С-400, що відповідає 5 полковим комплектам. Доставити усі мали до 2024 року.

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Спочатку все йшло як по маслу та Індії передали 3 полкові комплекти ЗРК С-400. Однак почалася повномасштабна війна з Україною і щось пішло не за планом – Росія стала зривати замовлення. Ніколи такого не було і от знову!

Російські дипломати повідомили Індії, що через війну в Україні постачання Індії четвертого та п'ятого полкових комплектів ЗРС С-400 відбудеться не раніше 2026 року. Цікава історія, чи не так? Особливо з урахуванням того, яку високу ефективність продемонстрували ЗРС С-400 під час протистояння з ATACMS. Але важливо тут не це.

Мене ж у цій історії зацікавило те, що до початку війни з Україною Росія передавала Індії 1 полковий комплект на рік або 2 дивізіони. Після початку війни, можливості ВПК Росії розтягнули цей процес вдвічі і ще не факт, що у 2026 році Індії таки щось передадуть.

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Або Росія сподівається до 2026 року в С-400 імпортозаміснити те, відсутність чого не дозволяє збирати ці комплекси, або в Кремлі сподіваються на якийсь вітер змін, який дозволить відновити можливості ВПК.

У будь-якому випадку ця історія цікава тим, що вона показала, наскільки великі у Росії проблеми з виробництвом ЗРК С-400 з 2022 року. І якщо за цей час не поставили жодного дивізіону "дорогому" замовнику, чи були вони поставлені до російських військ? Як вважаєте, це риторичне питання?