Чому і як саме країна-агресор змінила свою тактику, оцінили у британській розвідці. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни намагаються покращити своє становище

У Великої Британії зауважила, що з початку травня 2023-го окупанти відновили часті ракетні удари дальньої дії вглиб України. Розвідники припустили, що, ймовірно, такі дії, перш за все, спрямовані на спроби ворога послабити протиповітряну оборону нашої держави.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження", – зазначили в Міноборони.

Зокрема, бійці Путіна використовують безпілотники SuperCam російського виробництва. Вони є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

Росія, швидше за все, прийняла цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл націлювання. Повільний і неефективний процес націлювання російських військових був головним недоліком їхньої діяльності в Україні. Однак повільні розвідувальні БпЛА дуже вразливі для української ППО,

– наголосили у британській розвідці.

Українські військові попереджають про загрозу обстрілів

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк вранці 21 травня зауважила, що окупанти часто потужно обстрілюють нашу державу саме після знакових подій. Наразі якраз триває триденний саміт G7, в якому бере участь і Володимир Зеленський.

Тож варто бути уважними та обережними, адже Росія вкотре може вдарити по Україні. До речі, наразі у Чорному морі перебувають два ворожі підводні ракетоносії. Саме з них пуски виявити важче.