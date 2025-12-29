Росіяни заявили про атаку БпЛА на резиденцію Путіна та пообіцяли змінити позицію в перемовинах

Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського диктатора уночі 29 грудня. За його словами, окупанти нібито вже підготували удар у відповідь.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Що Лавров каже про атаку БпЛА на резиденцію президента Росії?

За словами російського дипломата, Україна нібито вночі 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію президента Росії Володимира Путіна в Новгородській області. Знищено, мовляв, 91 БпЛА;

Лавров пригрозив, що об'єкти та час удару у відповідь Росії після атаки на державну резиденцію Путіна нібито визначені.

Крім того, росіянин каже, що переговорна позиція Росії буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму.

Сергій Лавров уточнив, що інформації про постраждалих і збитки не надходило. За його словами, "Росія не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію Путіна".

Як Зеленський відреагував на заяву Лаврова?