Росія досі у топі: звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році

У 2018 році в Україну переказали 2,3 мільярда доларів. У топ-3 країн, звідки надсилають гроші українцям через офіційні платіжні системи, розташувались США, Ізраїль та Росія.

Згідно з даними Нацбанку, Україна отримала у 8 разів більше грошових переказів, ніж надіслала за межі країни – всього 294 мільйони доларів. При цьому інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, не враховували.

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Хто найбільше переказував грошей в Україну:

з США – 17%;

з Ізраїлю – 13%;

з Росії – 9%;

з Італії – 8%;

з Польщі – 7%;

з інших країн (221 країн) – 46%;

Куди найчастіше переказували гроші з України:

до Росії – 36%;

до Грузії – 10%;

до Китаю – 6%;

до Азербайджану – 6%;

до Узбекистану – 4%;

до інших країн (192 країн) – 38%;

Переказ грошей всередині України у 2018 році зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком на 5,541 мільярда гривень – до 150,53 мільярда гривень.



Звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році