Росія досі у топі: звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році
У 2018 році в Україну переказали 2,3 мільярда доларів. У топ-3 країн, звідки надсилають гроші українцям через офіційні платіжні системи, розташувались США, Ізраїль та Росія.
Згідно з даними Нацбанку, Україна отримала у 8 разів більше грошових переказів, ніж надіслала за межі країни – всього 294 мільйони доларів. При цьому інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, не враховували.
Читайте також: Як змінилися ціни на продукти та комуналку у 2019: цікаві дані
Хто найбільше переказував грошей в Україну:
- з США – 17%;
- з Ізраїлю – 13%;
- з Росії – 9%;
- з Італії – 8%;
- з Польщі – 7%;
- з інших країн (221 країн) – 46%;
Куди найчастіше переказували гроші з України:
- до Росії – 36%;
- до Грузії – 10%;
- до Китаю – 6%;
- до Азербайджану – 6%;
- до Узбекистану – 4%;
- до інших країн (192 країн) – 38%;
Переказ грошей всередині України у 2018 році зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком на 5,541 мільярда гривень – до 150,53 мільярда гривень.
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50