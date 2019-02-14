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      Росія досі у топі: звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році

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      Звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році
      Звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році / mind.ua

      У 2018 році в Україну переказали 2,3 мільярда доларів. У топ-3 країн, звідки надсилають гроші українцям через офіційні платіжні системи, розташувались США, Ізраїль та Росія.

      Згідно з даними Нацбанку, Україна отримала у 8 разів більше грошових переказів, ніж надіслала за межі країни – всього 294 мільйони доларів. При цьому інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, не враховували.

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      Хто найбільше переказував грошей в Україну:

      • з США – 17%;
      • з Ізраїлю – 13%;
      • з Росії – 9%;
      • з Італії – 8%;
      • з Польщі – 7%;
      • з інших країн (221 країн) – 46%;

      Куди найчастіше переказували гроші з України:

      • до Росії – 36%;
      • до Грузії – 10%;
      • до Китаю – 6%;
      • до Азербайджану – 6%;
      • до Узбекистану – 4%;
      • до інших країн (192 країн) – 38%;

      Переказ грошей всередині України у 2018 році зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком на 5,541 мільярда гривень – до 150,53 мільярда гривень.


      Звідки в Україну найчастіше переказували гроші у 2018 році

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Статистика НБУ
      Джерело: 24 Канал
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