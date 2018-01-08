Росія намагається втрутитися у вибори в Мексиці, – радник Трампа

США вдалося з’ясувати перші ознаки втручання Росії в прийдешні президентські вибори в Мексиці.

Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер, повідомляє ВВС.

"Щодо Росії, то нас все більше турбують витончені кампанії по диверсії, дезінформації та пропаганді і кіберінструменти, які для цього використовують", – сказав він.

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Подробиць про те, як саме країна втручається в мексиканські вибори, він не навів.

Також як приклад втручання він вказав і референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії. Радник Трампа заявив, що Росія "поляризує демократичні співтовариства" і підбурює фракції всередині них.