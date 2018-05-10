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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія не пройшла до фіналу Євробачення 2018

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Виступ Юлії Самойлової у півфіналі Євробачення 2018
Виступ Юлії Самойлової у півфіналі Євробачення 2018 / Getty Images

Учасниця Євробачення від Росії Юлія Самойлова з піснею I Will not Break за підсумками голосування не зуміла пробитися до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2018, який проходить у португальському Лісабоні.

Так, Росія у другому півфіналі виступала з самого початку – під шостим номером.

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Однак у підсумку номер Самойлової не набрав достатньої кількості голосів журі та глядачів, аби пройти до фіналу.

Виступ Юлії Самойлової з піснею I won't Break у другому півфіналі Євробачення 2018: відео 

Додамо, що також до фіналу не пробилися Румунія, Сан-Марино, Грузія, Польща, Мальта, Латвія, Чорногорія. 

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Нагадаємо, за підсумками другого півфіналу у фіналі Євробачення 2018 виступлять Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія та Нідерланди. 

До слова, на них уже там чекають Албанія, Чехія, Литва, Ізраїль, Естонія, Болгарія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Кіпр як фіналісти за підсумками першого півфіналу, а також Португалія як минулорічний переможець і Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина як країни-засновниці конкурсу. 

Теги: Євробачення Євробачення 2018 LifeStyle Музика Новини Росії Новини культури Юлія Самойлова
Джерело: 24 Канал
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