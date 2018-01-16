Росія перекриє трасу на кордоні з Україною: названо причину

У Ростовській області перекриють частину траси в зв'язку з льотними навчаннями, які мають відбутися у середу, 17 січня.

Про це повідомляє Управління федеральних автомобільних доріг "Азов".

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Частина траси Волгоград – Каменськ-Шахтинський – кордон з Україною буде перекрита 17 січня.

З 11:55 до 13:30 буде повністю перекритий проїзд на ділянці з 257 по 260 кілометр траси,

– йдеться у повідомленні.

У льотних тактичних навчаннях будуть залучені транспортно-бойові вертольоти Мі-8АМТШ "Термінатор", ударні Ка-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", Мі-35, а також винищувачі Су-34, Су-27, Су-30СМ.



Навчання завершаться посадкою військового літака на одну з автомагістралей Ростовської області. В організації посадки літака візьмуть участь військова поліція, військова автоінспекція з регіональним управлінням ДАІ.