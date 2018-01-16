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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Генерал США на прикладі України пояснив, чому Росія є небезпечною для Європи

13:43, сьогодні 781 Читать новость на русском
США назвали Росію головною загрозою безпеки Європи
США назвали Росію головною загрозою безпеки Європи / ЕРА

У Збройних силах Сполучені Штати Америки назвали Російську Федерацію головною загрозою безпеки Європи.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд напередодні наради Військового комітету НАТО, повідомляє DW.

За словами генерала США, зміцніла Росія є найбільшою загрозою в Європі, тому й НАТО розміщує сили для її стримування.

Читайте також: Наслідки розпаду РФ можуть бути дуже небезпечними, – російський політолог

Данфорд підкреслив, що Москва відновила багато сфер своїх збройних сил, зокрема, ядерний потенціал та військово-морські сили. Окрім того, у Росії ведуть розробку нових засобів ведення війни у кіберпросторі, ЗС РФ розгорнули засоби протикосмічної оборони.

Достатньо подивитися на її поведінку (Росії – "24") – згадайте Грузію й Україну,
– зазначив генерал.

Джозеф Данфорд нагадав, як у 2008 році російські війська незаконно вторглися у Грузію – регіони Південна Осетія та Абхазія. А у 2014 році Росія окупувала український Крим і розпочала війну на Донбасі.

Такі дії Росії підтверджують те, що країни Європи мають бути готовими до непередбачуваних дій та захищатися від нападу інших країн. І не лише від прямого вторгнення військ, але й від кібератак, економічного тиску, інформаційних операцій та політичного впливу.

"Це – також порушення суверенітету", – пояснив високопоставлений офіцер.

Як відомо, у Польщі та країнах Балтії НАТО створило 4 багатонаціональні бойові формування.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Євросоюз США Європа НАТО
Джерело: 24 Канал
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