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      Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN

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      Росія погрожує США ракетами
      Росія погрожує США ракетами / UA.news

      Президент Росії Володимир Путін попередив Вашингтон: якщо США ініціює нову Карибську кризу, Москва буде готова – у тому числі завдяки найновішим гіперзвуковим ракетам.

      Для Росії, як і для Ірану або Північної Кореї, розвиток ракетної зброї – спроба підірвати воєнні переваги США. При цьому РФ не бере до уваги навіть той факт, що воєнний бюджет країни обмежений, повідомляє CNN.

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      Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що готовий до кризи схожої на Карибську, якщо цього хочуть США. Вашингтон призупинив свою участь у Договірі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД). Відтоді Росія вже неодноразово попереджала: якщо Америка розмістить ракети в Європі, Москва відповість тим самим. А Путін суттєво змінив свою риторику щодо США – російський лідер заявив: якщо між Москвою і Вашингтоном станеться ядерне протистояння, відступати він не стане.

      Щоправда, при цьому Путін додав:

      Але це не привід для того, щоб доводити справу до якогось протистояння на рівні Карибської кризи 1960-х років. Думаю, що ми, у всякому випадку, цього не хочемо. Якщо там хтось хоче, то будь ласка. Я сказав, що тоді буде. Нехай думають…

      Важливий фактор у розрахунках Путіна – арсенал ракет Росії постійно збільшується, і начебто з'явилася можливість доставити гіперзвукові ракети (які здатні літати в шість разів швидше за звук) аж до узбережжя США. При цьому Путін робить свої заяви, незважаючи на те, що має досить непогані стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

      Загалом, Росія разом з Північною Кореєю та Іраном входять до числа супротивників США, які мають обмежені оборонні бюджети і намагаються нейтралізувати домінантне становище США у воєнній сфері за допомогою розвитку ракет великої дальності. Такі ракети останнім часом використовують як козир, зокрема, в Ірані.

      Один з наших методів протидії санкціям полягає в тому, щоб збільшити масштаби нашої ракетної програми, – заявляє колишній командир Корпусу Стражів Ісламської революції Хоссейн Канані Могаддам. – Ми чітко йдемо своїм шляхом – і чим жорсткіші санкції, тим більше ми будемо зміцнювати сили і засоби в плані розвитку ракетної програми.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини США Новини Росії Зброя Публікації
      Джерело: 24 Канал
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