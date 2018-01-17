04:54
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Росія ще у 2005-му почала планувати контроль над Україною, – Кислиця

21:15, 17 січня 1876 Читать новость на русском
Сергій Кислиця
Сергій Кислиця / Фото з відкритих джерел

Загроза з боку Російської Федерації для України існувала завжди, а починаючи з часів президентства Віктора Ющенка – 2005 року – значно посилилася.

Про це під час допиту у справі державної зради екс-президента Віктора Януковича розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК.

"Особисто з Януковичем я не знайомий. У Криму відбувався, на мою думку, незаконне захоплення із застосуванням іноземних військ. Мені відомо про захоплення будівлі ВР АР Крим, офісів міністерства внутрішніх справ, а також про блокування аеропорту і військових частин", – зазначив Кислиця.

Читайте також: Які політичні скандали розгорілись в Україні на початку 2018 року

Він додав, що Росія вчинила акт збройної агресії і акт захоплення частини України. На його думку, у 2005 році Росія почала реальне планування того, як контролювати Україна.

Події лютого 2014 року стали реалізацією фактично планів, які були з 2005 року. Такі дії, як захоплення адміністративних будівель, - порушення норм міжнародного права. Це зазначено в будь-якому підручнику з міжнародного права. РФ вчинила акт збройної агресії і акт захоплення частини України,
– зазначив Кислиця.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
17 січня, 23:00 Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
574
Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
17 січня, 22:24 Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
458
Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
17 січня, 21:53 Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
Михайло Поживанов 623
17 січня, 21:01 "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі
Наталія Лебідь 438
Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
17 січня, 20:01 Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
Ігор Саджениця 2789
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Гройсман потішив військовослужбовців новиною щодо підвищення пенсій
17 січня , 19:18
Понад 25 країн зможуть переглянути український фільм "Сторожова застава"
 10 січня , 22:56
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук