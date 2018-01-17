Росія ще у 2005-му почала планувати контроль над Україною, – Кислиця

Загроза з боку Російської Федерації для України існувала завжди, а починаючи з часів президентства Віктора Ющенка – 2005 року – значно посилилася.

Про це під час допиту у справі державної зради екс-президента Віктора Януковича розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК.

"Особисто з Януковичем я не знайомий. У Криму відбувався, на мою думку, незаконне захоплення із застосуванням іноземних військ. Мені відомо про захоплення будівлі ВР АР Крим, офісів міністерства внутрішніх справ, а також про блокування аеропорту і військових частин", – зазначив Кислиця.

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Він додав, що Росія вчинила акт збройної агресії і акт захоплення частини України. На його думку, у 2005 році Росія почала реальне планування того, як контролювати Україна.

Події лютого 2014 року стали реалізацією фактично планів, які були з 2005 року. Такі дії, як захоплення адміністративних будівель, - порушення норм міжнародного права. Це зазначено в будь-якому підручнику з міжнародного права. РФ вчинила акт збройної агресії і акт захоплення частини України,

– зазначив Кислиця.