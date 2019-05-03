Росія спробує створити в Україні штучну газову кризу, – голова "Нафтогазу"

Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Тож усім – від президента України і міністерств до "Нафтогазу" – потрібно діяти, щоб завадити планам Росії.

"Їхня (Росії) мета – створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в дев'ятому році (2009), тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу, яка дасть змогу їм проштовхнути власний інтерес", – розповів в інтерв'ю "Голосу Америки" голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Ймовірність такої кризи дуже висока ї її можна назвати новою газовою війною, додав Коболєв. Йому також не зрозуміла позиція російського "Газпрому" на переговорах.

"Наш головний меседж стосується передусім тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і "Газпром" на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо – вони тягнуть час", – сказав Коболєв.

Раніше Коболєв допустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що газопостачання до України повністю залежить від транзиту російського газу через її територію. Цю заяву Путіна Коболєв розцінив, як початок ведення переговорів.