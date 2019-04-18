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      Росія заборонила експорт нафти в Україну

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      Росія заборонила експорт нафти в Україну
      Росія заборонила експорт нафти в Україну / Фото з відкритих джерел

      РФ встановлює заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширює заборону на ввезення деяких українських товарів.

      Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ змушена захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи, пише "ТАСС".

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      Медведєв додав, що він уже підписав постанову уряду. Заборона торкнеться на ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 мільйонів доларів.

      Аналітики Bloomberg Economics стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка РФ зменшилася більш ніж на 10% або на 150 мільярдів доларів у порівнянні з 2013 роком.

      Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні 10 квітня розширив торговельні санкції проти Росії, розширивши список заборонених для імпорту в Україну товарів з країни-агресора. Відтепер заборона поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, провідники електричні для напруги понад 1000 В.

      Окрім того, під санкції потрапили товари зі скла – банки для консервування, пляшки для харчових продуктів і напоїв та скляні місткості.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Нафта Санкції Росії проти України Санкції Дмитро Медведєв
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