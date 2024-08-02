Війна на виснаження обох сторін

Звичайно, ми не знаємо, яка кількість літаків буде у розпорядженні української армії. Також зрозуміло, що на війні не існує ніяких "чарівних таблеток".

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний недарма писав, що змінити ситуацію у війні може лише реальний технологічний прорив, перспектива якого наразі не проглядається. Разом з тим очевидно, що будь-яка сучасна зброя, яку отримає українська армія демонструє, що у російських ЗС ситуація з озброєнням не така райдужна, як кажуть пропагандисти.

Російська армія також виснажилася за 2 роки війни. Той факт, що Владімір Путін змушений постійно збільшувати виплати за участь у війні проти України, говорить про зменшення ентузіазму навіть у тих соціальних верств, на які Путін розраховував, коли починав війну.

Саме тому поява F-16 в Україні збентежила російських політиків і пропагандистів. Це важко не помітити у їхніх коментарях. Російські політики переконали себе, що цих літаків на озброєнні ЗСУ не буде, а тому можна і далі намагатися безкарно знищувати українську цивільну інфраструктуру і створювати умови, за яких українці будуть виїжджати зі своєї країни або жити у скруті.

Поява F-16 показує, що війна буде не лише на виснаження України, а й на виснаження Росії. Це подарунок, який Путін робить росіянам на довгі післявоєнні десятиліття. Говорити про якісь перспективи Росії неможливо після того, як:

Росія отримала санкційний удар від Заходу;

вся її економіка починає перебудовуватися у бік пріоритетів ВПК;

Кремль остаточно визначився, що пріоритетом розвитку держави буде її повернення у кордони СРСР.

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Росія прирікає на лише українців, а й росіян

Росія несе горе і безвихідь не лише тим країнам, на які вона нападає. Вона прирікає і самих росіян, при всій їхній відданості ідеї територіальної інтеграції з колишніми радянськими республіками, яким також буде непереливки.

Також буде непереливки й на лінії фронту. Поява сучасної зброї дозволить ефективніше знищувати окупантів упродовж наступних років виснажливої війни. Це означає, що ще більше російських жінок не дочекаються своїх чоловіків з фронту, ще більше російських матерів будуть приходити на безкінечні цвинтарі тих, хто взяв участь у війні. Ще більше дітей будуть ставати сиротами, а ніякі подачки Путіна не замінять їм батьків.

Поява цієї сучасної зброї також відкриває дорогу до того, що Україна отримає й інші літаки сучасної комплектації. Коли велика війна лише почалася і нам називали терміни отримання F-16, багатьом це здавалося дуже далеким, особливо тим, які думали, що війна завершиться за 2 – 3 місяці.

Зараз більшість населення України вже усвідомлює, що мовиться про багаторічний конфлікт без перспективи завершення в осяжному майбутньому. Щоб вижити у цьому конфлікті, потрібна сучасна зброя. Чим більше її буде, тим більше буде у нас шансів відбитися від російської агресії у 20-ті, а, можливо, і 30-ті роки воєнного 21 століття.

Ми маємо разом святкувати отримання цієї нової зброї, очікувати, що у наступні роки її буде більше. Важливо, щоб Росія панікувала через це. Адже якщо вона буде панікувати, то, може, це рано чи пізно дозволить росіянам усвідомити всю "перспективність" війни на виснаження.