Співробітники контррозвідки СБУ на Харківщині затримали організатора нелегальної легалізації росіян в Україні. Він займався виготовленням підроблених документів.

Харків'янин пообіцяв безпідставно отримати українське громадянство вихідцю однієї з республік Північного Кавказу, повідомляє пресслужба СБУ.

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Підроблені документи мали стати підставою для того, аби Державна міграційна служба оформила росіянину національний та біометричний паспорти громадянина України.

Оперативники СБУ затримали його під час спроби передати український закордонний паспорт одному з "клієнтів".



Речові докази, вилучені під час затримання / Фото СБУ

Свої протиправні дії чоловік оцінив у 5 тисяч доларів.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Харків'янину загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

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