У Росії масово роздають мобілізаційні приписи: полковник запасу пояснив, що задумав Кремль

Росіянам видають мобілізаційні розпорядження у військкоматах, куди викликають для нібито уточнення даних. Вказаний документ містить інструкцію про те, що має робити громадянин у разі оголошення мобілізації в Росії: куди й коли прибути та що мати при собі. Кількість мобілізованих Росією буде обмежуватись можливостями їх підготувати.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що Росія готує 150 тисяч навесні й стільки ж восени.

Дивіться також Необхідне, але смертельне рішення: генерал армії сказав, чи зважиться Путін на повну мобілізацію

Росія може готуватись до мобілізації: рекрутинг вже не рятує

Військовий експерт висловив думку, що якщо в Росії оголосять мобілізацію, то примусово вдасться зібрати до 400 тисяч бійців. Зараз країна-агресорка не може покривати заявлені мобілізаційні плани, бо на фронті її втрати зберігають високий рівень. Зі слів Світана, через рекрутинг набрати бажане число солдатів російська армія не може, не рятують ситуацію навіть чималі грошові виплати, які держава обіцяє за підписання контрактів з міноборони.

Все менше й менше людей йдуть за довгим рублем в армію. А звісно єдиним механізмом поповнити втрати й навіть просто утримати баланс тих 700 тисяч російських військ, які нині перебувають на окупованій території – це оголошення примусової мобілізації. Ймовірно, що можуть готуватися до повної зупинки фінансового рекрутингу,

– прогнозує Світан.

Адже російська економіка на межі через регулярні удари України зокрема по портах Росії, які займаються експортом її енергоресурсів, а також НПЗ.

Путін може готуватися до військової кампанії 2027 року: дивіться відео

Коли в Росії може бути оголошена мобілізація?

Полковник запасу ЗСУ припускає, що мобілізація може початися не лише після того, як пройдуть вибори до держдуми Росії (у вересні), як це прогнозують експерти, а й на початку літа 2026 року. Світан вказав на те, що російське військове командування все ж таки готується до літньої кампанії на фронті, часу залишилось мало.

"Зрозуміло, що це не почнеться з 1 червня, зараз можуть тривати підготовчі дії, формуючі операції. Вони іноді займають від тижнів до місяців. Минулого року вони тривали 2,5 місяці. Реальні наступальні операції почались з середини серпня", – нагадав Світан.

Зі слів військового експерта, в Росії вже цього літа буде нестача особового складу для ведення бойових дій. А от мобілізація, яка може розпочатися після виборів в держдуму, на думку Світана, може бути підготовкою до літньої кампанії-2027. Тоді армія ворога підготує за зимовий період нову живу силу до весняно-літніх операцій.

Путін готується вже до наступного року, бо цей 2026-й в нього вже розписаний. Він може додати цьогоріч орієнтовно 100 тисяч бійців, видно, що саме стільки зараз Росії не вистачає. А от в наступному році російська армія вже може складатися наполовину з примусово мобілізованих і "бусифікованих". Це погіршить професіоналізм війська,

– констатував Світан.

Підсумовуючи, полковник запасу ЗСУ наголосив, що для України було б краще, якби російська армія складалась з таких примусово зібраних росіян. Він переконаний, що такі бійці не зможуть вести наступальні операції. Зараз російські солдати, які воюють, хоч мотивовані фінансами, а от мобілізовані новобранці, на його думку, максимум, що робитимуть на полі бою – сидітимуть в окопах і не висовуватимуться.

Нові підходи до мобілізації: контрактникам списуватимуть борги

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін підписав указ, який дозволятиме списувати прострочені кредити для учасників так званої "сво" та їхніх родин. У такий спосіб російський диктатор прагне використовувати нові підходи до мобілізації та заохочувати росіян воювати.

Така можливість передбачена тільки для контрактників, які вступають до війська з травня і триватиме протягом року. Однак є уточнення, що борг не має бути більшим, ніж 10 мільйонів рублів.