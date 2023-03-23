Попри наявні докази, росіяни безрезультатно намагаються звинуватити Україну в ударі по житловому будинку. На щастя, російська пропаганда працює лише в одному напрямку.
До речі 4 – "важкі", юнак – у критичному стані: що відомо про постраждалих після обстрілу Запоріжжя
Які версії вигадують росіяни
Так званий член головної ради адміністрації Запорізької області колаборант Володимир Рогов заявив, що у руйнуванні будинку в Запоріжжі винна українська ППО. А "всі її оператори, причетні до руйнування будинків мирних громадян, підуть під суд".
Після славнозвісної фрази Рогова про те, що "українські синиці нищать російських снігурів" вже не дивно, що подібні дурниці знову вилітають з його вуст.
Насправді ж, за даними Повітряних сил ЗСУ, саме окупанти завдали удару по запорізькій багатоповерхівці. Ймовірно, загарбники атакували з РСЗВ "Торнадо С".
Тим паче координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі також заявив, що це "безумовно" узгоджується з попередніми подібними атаками".
Очевидно, що росіяни не звертають уваги на те, щоб уникнути націлювання на цивільних осіб. Тому це цілком можливо,
– заявив Кірбі.
Росія атакувала Запоріжжя: що відомо
- Російські військові зранку 22 березня вкотре атакували Запоріжжя, випустивши по місту 6 ракет. Одна з ракет окупантів влучила в багатоповерхівку. Під час тривоги в місті чули відразу кілька вибухів.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, засоби ППО не можуть перехопити "Торнадо-С", в тому числі й ЗРК Patriot, який має отримати Україна. Водночас у ДСНС повідомили, що ворог атакував місто з РСЗВ "Смерч".
- На ракетний терор відреагував Володимир Зеленський, який опублікував відео влучання в будинок. На відео видно, що ракета падає на будинок за балістичною траєкторією.
- Анатолій Куртєв повідомляв, що у двох будинках, куди влучили росіяни, зруйновано по одному під'їзду. За його словами, квартири не підлягають до проживання.
- У США вважають, що Росія могла цілеспрямовано атакувати житлові будинки. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що удар по Запоріжжю – це російський сценарій.
- Станом на 19:00 22 березня пошуково-рятувальні роботи завершено.