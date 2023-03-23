Попри наявні докази, росіяни безрезультатно намагаються звинуватити Україну в ударі по житловому будинку. На щастя, російська пропаганда працює лише в одному напрямку.

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Які версії вигадують росіяни

Так званий член головної ради адміністрації Запорізької області колаборант Володимир Рогов заявив, що у руйнуванні будинку в Запоріжжі винна українська ППО. А "всі її оператори, причетні до руйнування будинків мирних громадян, підуть під суд".

Після славнозвісної фрази Рогова про те, що "українські синиці нищать російських снігурів" вже не дивно, що подібні дурниці знову вилітають з його вуст.

Насправді ж, за даними Повітряних сил ЗСУ, саме окупанти завдали удару по запорізькій багатоповерхівці. Ймовірно, загарбники атакували з РСЗВ "Торнадо С".

Тим паче координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі також заявив, що це "безумовно" узгоджується з попередніми подібними атаками".

Очевидно, що росіяни не звертають уваги на те, щоб уникнути націлювання на цивільних осіб. Тому це цілком можливо,

– заявив Кірбі.

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