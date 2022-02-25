У генштабі повідомили, що Конотоп втратили.

Увага У росіян жодних успіхів на Донбасі, але обстріли активно продовжують

Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп,

– йдеться в повідомленні штабу.

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Важливо Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів