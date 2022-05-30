Окупанти не лише не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денацифікації". Вони облаштовують нові жорстокіші табори на своїй території. Про це повідомив радник мера Маріуполя 30 травня.

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Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованої території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в росії в районі пунктів переходу державного кордону росії з Естонією,

– мовиться в повідомленні.

Тепер усіх українців, зокрема маріупольців, які захочуть втекти з Росії до Естонії, будуть перевіряти на кордоні. Якщо росіяни матимуть потрібні їм дані про українця, то вони забиратимуть його у "фільтраційний табір". Мовиться про документ, що засвідчує статус прихистку від війни.

Маріупольці, які потрапили до такого табору вперше, а саме два тижні тому, розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району – дитяча забавка в порівнянні з прикордонним російським.

Радник мера Маріуполя закликав депортованих до Росії маріупольців обирати для втечі кордони з іншими державами.

Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці, ті, що намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію,

– пише Петро Андрющенко.

Загалом за добу 29 травня до фільтраційного табору в селі Безіменне відвезли 253 людини, зокрема – 33 дитини. А з Безіменного до Таганрога Росія депортувала 235 маріупольців. Серед них теж є діти. Їх налічується 28 осіб.

Росіяни облаштували звалище мертвих тіл у супермаркеті

Жорстокості та цинізму російських окупантів немає меж. Вони додумались облаштувати звалище трупів в супермаркеті Маріуполя. До магазину росіяни переносять тіла загиблих, які вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих.

Петро Андрющенко розповів, що людей просто звалюють на купу, як сміття. Зараз у місті критично не вистачає місць для поховання. Тому в Москві навіть розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів.

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