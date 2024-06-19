Ці ракети становлять загрозу для всієї країни, тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
Важливо Що відомо про ракету "Кинджал", яку запустила Росія 14 червня
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Відбій ракетної небезпеки
По всій Україні Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки.
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
На Одещині чули вибухи.
Станом на зараз, по всій Україні зберігається ракетна небезпека.
Карта повітряних тривог станом на 19 червня
Наразі про пуски ракет не повідомляли. Втім, моніторингові телеграм-канали також писали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Масштабна повітряна тривога
По всій Україні 19 червня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– попередили в Повітряних силах.