17:14, 19 червня

По всій Україні 19 червня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,

– попередили в Повітряних силах.