Ці ракети становлять загрозу для всієї країни, тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

Важливо Що відомо про ракету "Кинджал", яку запустила Росія 14 червня

По всій Україні оголошували повітряну тривогу

17:51, 19 червня

Відбій ракетної небезпеки

По всій Україні Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки.

17:51, 19 червня

У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

17:44, 19 червня

На Одещині чули вибухи.

17:41, 19 червня

Станом на зараз, по всій Україні зберігається ракетна небезпека.


Карта повітряних тривог станом на 19 червня

17:35, 19 червня

Наразі про пуски ракет не повідомляли. Втім, моніторингові телеграм-канали також писали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

17:14, 19 червня

Масштабна повітряна тривога

По всій Україні 19 червня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– попередили в Повітряних силах.