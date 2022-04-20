Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що росіяни дискутують та ненавидять українців на різноманітних форумах в інтернеті.

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"Як у них працює телебачення. От є якась негативна подія. Перший день вони всі плачуть. Наступного дня нагадують, що от була така подія. До обіду ця новина взагалі зникає з інформаційного порядку денного. Про неї ніколи не згадують", – розповів Цимбалюк.

Не мають місця для емоцій

За словами Цимбалюка, за крейсером "Москва" на телебаченні поплакали теж один день. Він зазначив, що хоч візуально на росіян не вплинуло, але вони не мають місця для виходу цих емоцій.

Незалежних ЗМІ немає. Коментарі й то анонімні. У них ж можуть посадити за репост. Проте росіянам дуже дивно й дуже неприємно,

– сказав журналіст.

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