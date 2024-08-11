Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА бригади "Рубіж" Андрій Отченаш, зазначивши, що найближчим часом потенціал ворога завдавати ударів КАБами значно зменшиться. Нагадаємо, що українським силам вдалося уразити російській склад з керованими авіабомбами на авіабазі "Липецьк-2".

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Це дуже багато

Росіяни майже на усій довжині фронту застосовують КАБи, які мають потужну руйнівну силу.

Якщо говорити про лінію фронту, де тримає оборону наша бригада "Рубіж", то на одному напрямку в одне невеличке село, яке по довжині приблизно – кілометр, без проблем могло прилітати 10 – 15 КАБів. При тому, що це не найбільша кількість, яка прилітала туди, тому все ж таки це дуже багато,

– підкреслив командир екіпажу БпЛА.

Проте якби щільно противник не застосовував цю зброю, вона, на його думку, не приносить бажаний коефіцієнт корисної дії, порівняно з тим, які сили він залучає.

Сподіваюся, що після нічних атак на аеродроми і на склади Росії, у ворога все ж таки цих бомб буде значно менше,

– наголосив Андрій Отченаш.

Зазначимо, що росіяни почали застосовувати під час ударів по Сумській області нові види КАБів, які буцімто летять швидше та влучають точніше. Ворог, імовірно, скопіював французькі авіабомби AASM Hammer, які мають стартові прискорювачі. Це обладнання здатне розігнати бомбу на відстань понад 100 кілометрів. Противник у такий спосіб готується до протидії українським ЗРК та авіації.