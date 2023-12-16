Очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, як росіяни застосовують КАБи. За її інформацією, інтенсивність обстрілів подекуди зменшилася через погодні умови.
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Як ворог використовує керовані авіабомби
У зоні відповідальності Сил оборони півдня протягом останнього тижня не спостерігалося вилетів ворожої тактичної авіації для скидання керованих авіабомб.
Окупанти працювали у віддалених районах, зокрема над акваторіями морів – Чорного й Азовського. Там росіяни вряди-годи випускали ракети Х-59 та Х-31.
Водночас, керовані авіабомби не дозволяли запускати погані погодні умови. Однак окупанти негайно почали бомбардування, коли трохи розвіявся туман й стало сприятливішим небо.
Випускали до 20 КАБів за добу. У пріоритеті справді прибережні ділянки в нашій зоні відповідальності – і правий, і лівий берег. Там, де вони вважають, що можуть вибити наші позиції,
– підкреслила Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, найактивніше окупанти використовують високоточні керовані авіаційні бомби на правобережжі Херсонщини у таких населених пунктах: Тягинка, Веселе, Одрадокам'янка, Берислав, Козацьке та Білозерська громада, а також по селу Кринки на лівобережжі.
Окупанти запускають КАБи по території України
- Раніше Наталя Гуменюк розповідала, що керовані авіабомби стали для росіян певною альтернативою для артилерії. Окупанти застосовують цю зброю на ділянках, де вони не мають достатньо ресурсів або добре працює контрбатарейна боротьба з боку України. Однак росіяни пускають КАБи на відстані 50 – 60 кілометрів від лінії фронту, щоб не наражати на небезпеку літаки.
- Російські загарбники почали регулярно запускати керовані авіабомби ще з весни 2023 року. З того часу її використовують на різних напрямках. До прикладу, росіяни скидали КАБи в бік острова Зміїний.
- 26 листопада росіяни обстріляли Торецьк, що на Донеччині. У підвальному приміщенні пошкодженого будинку рятувальники виявили авіабомбу КАБ-500, яка дивом не здетонувала.