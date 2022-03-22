Детальніше про ситуацію розповів міський голова Владислав Атрошенко. Він наголосив, що обстріли відбуваються хаотично – у такий спосіб ворог хоче ще більше залякати людей.

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Росіяни свідомо вбивають цивільних

"Тому для мене особисто важливо заперечити ту інформацію, яку поширюють у Росії, що нібито знищують лише військові об'єкти або об'єкти, що замасковані під житлові", – підкреслив мер.

Я хочу, щоб увесь світ мене сьогодні почув – росіяни свідомо розстрілюють мирне населення в Чернігові,

– наголосив Атрошенко.

Міський голова додав, що хоче, аби це почули, зокрема, й німці. Адже вони продовжують спонсорувати російську військову машину, купуючи в них енергоносії.

Зверніть увагу! Із Чернігова через повномасштабне вторгнення Росії виїхало вже близько 150 тисяч людей. Це – понад половина населення міста.

Масштаби руйнувань Чернігова

Коментуючи масштаби руйнувань у місті, Атрошенко пояснив, що наразі немає сенсу рахувати кількість знищених будинків. Адже цифри змінюються щогодини, рахунок йде вже на сотні.

Ворог вже випустив по Чернігову кілька десятків ракет. "Через падіння однієї ракети у радіусі 30 метрів усе житло руйнується. У радіусі 50 – 100 метрів зі стін вибиває електропроводку", – зауважив мер.

Також він пояснив, чим оборона Чернігова відрізняється від інших міст, зокрема – Харкова. Площа Чернігова є значно меншою, тож ця територія страждає ще більше", – зазначив політик.

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