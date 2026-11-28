Про це повідомило місцеве видання "МОСТ" із посиланням на начальника Тягинської сільської військової адміністрації Миколу Яценка.

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Що відомо про загибель останнього мешканця Тягинки?

За словами посадовця, чоловіка неодноразово переконували виїхати з небезпечного населеного пункту. Він таки залишив Тягинку та певний час перебував в іншому селі, проте згодом повернувся додому.

У чоловіка була записка від російських військових із погрозами: "Діду, йди звідси, або ми тебе хлопнемо!".

Записка від росіян / "МОСТ"

Імовірно, чоловік загинув унаслідок російського обстрілу його будинку. Знайти останки вдалося лише під час перемир'я.

Нагадаємо, на правобережжі Херсонщини російські війська продовжують щодня атакувати цивільне населення, застосовуючи FPV-дрони, артилерію та інші види озброєння. Під ударами також опиняється критична інфраструктура, через що в окремих районах зникає електропостачання та виникають загрози для опалювального сезону.

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Після короткочасного затишшя росіяни повернулися до постійного терору, а вибухи на правобережжі лунають по кілька разів на годину. Окупанти запускають розвідувальні дрони та скидають боєприпаси на житлові квартали, цілеспрямовано полюючи на людей і транспорт.

Через удари по енергетичній інфраструктурі окремі райони Херсона залишалися без світла від ночі до середини дня, однак комунальники та медики продовжують працювати попри небезпеку. Наразі у Херсонській міській громаді та прилеглих старостинських округах залишається понад 65 тисяч жителів, а медична система продовжує функціонувати, хоча їй бракує профільних фахівців.

Водночас Росія посилює психологічний тиск і поширює фейки про нібито присутність своїх військових у різних районах Херсона. Спроби ворога штурмувати правобережжя та форсувати Дніпро стримують українські захисники.