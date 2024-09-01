Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Зокрема, під ударом військ країни-агресорки був Палац спорту у Харкові.

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Окупанти обстріляли Харків

Ракетний обстріл, близько 10 ударів, декілька локацій,

– повідомив Синєгубов.

Журналісти поцікавилися у Синєгубова, які пошкодження є на локаціях. Очільник Харківської ОВА зазначив, що "це все цивільна інфраструктура".

Однією з локацій Синєгубов назвав торговельний центр. Там, за його словами, було 2 удари.

По Палацу спорту у місті Харкові було за попередньою інформацією 4 удари. Там також є поранені цивільні,

– проінформував голова ОВА.

Також зафіксовані прильоти по відкритій місцевості. Власне, по парковій зоні, де ще відбувається аналіз наслідків.

Синєгубов також зазначив, що "ще зарано аналізувати, чим саме ворог бив по Харкову".

За його словами, станом на зараз відомо, що 25 людей зазнали поранень, серед яких діти. Він розповів, що є дві дитини, які зазнали важких поранень. Крім того, серед поранених – два медичних працівники. Також серед поранених двоє дорослих осіб перебувають у важкому стані.

Він наголосив, що наразі на всіх локаціях загиблих немає. Зараз ще триває ліквідація наслідків.