Росіяни вдарили по центру Харкова: один загиблий, серед поранених – діти

Увечері окупанти атакували безпілотниками Харків. На жаль, є жертва і поранені.

Близько 18:45 у Харківському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Які наслідки атаки на Харків 18 липня?

О 19:21 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА на сході Харківщини, який рухався на північ. Також вони БпЛА були на півночі і рухалися на південь регіону.

О 19:29 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що сталося влучання безпілотника у Шевченківському районі міста.

Станом на 19:46 постраждали 8 людей, з них – двоє дітей 7 і 2 років. На жаль, є одна загибла людина.

Також, за словами міського голови, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

До слова, у п'ятницю російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по місту Ізюм. Стався приліт на території приватного сектору. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки, а також виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. Серед 5 постраждалих – 3 дітей.

Нагадаємо, що російським військам наказали посилити удари дронами по цивільних об'єктах і транспорту у прифронтових та прикордонних районах. За даними ГУР, окупанти мають атакувати автозаправки, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планують використовувати різні типи ударних дронів, зокрема "Молнія", "Ланцет" та інші.