Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

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Які наслідки російської атаки в Чугуєві?

Мінаєва розповіла, що російські війська завдали удару по одному з малих мікрорайонів Чугуєва 18 липня близько 04:40.

Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога,

– йдеться у повідомленні.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. На місце вже вирушили профільні служби задля ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 18 липня російські війська також атакували ударними БпЛА Запорізьку область. В ОВА повідомили, що росіяни випустили по Запорізькому району щонайменше 9 "Шахедів", виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Також поранення отримав 79-річний чоловік, медики надали йому усю необхідну допомогу.