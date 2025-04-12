Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про окупантів, які викрали ветерана АТО на Харківщині

Фігурантами справи про викрадення ветерана АТО на Харківщині є:

Айрат Азімшин – командир взводу 6 окремої танкової бригади Росії;

Сафарал Андріанов– заступник командира взводу 6 окремої танкової бригади Росії;

Асланбек Кабардов – командир автомобільного відділення 26 танкового полку збройних сил Росії.

Усі троє росіян входили до складу окупаційних угрупувань Росії, які брали участь у захопленні селища Іванчуківка Ізюмського району.

Слідство встановило, що під час перебування на території тимчасово окупованої громади, вони були учасниками масових репресій проти місцевого населення.

Правоохоронці розповіли, що у квітні 2022 року фігуранти увірвалися до приватного домоволодіння колишнього учасника АТО.

Під час "нальоту" зловмисники витягли на подвір’я 57-річного потерпілого, зв’язали його і почали вимагати нібито наявну у нього вогнепальну зброю. Використавши це як "привід для з’ясування обставин", росіяни ув’язнили чоловіка до російської катівні на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом потерпілого вивезли до однієї із тюрем в Росії, де його закатували до смерті,

– йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, усім трьом фігурантам було заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з окупантів до відповідальності за злочини проти України. У СБУ наголосили, що кожного з них буде знайдено та покарано.

До слова, нещодавно стало відомо, що росіяни на окупованій території Запорізької області кинули за ґрати жінку, яка переказувала гроші сину в ЗСУ. Її засудили до 14 років колонії з обмеженням волі на 1 рік.