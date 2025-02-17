Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Так, російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських солдатів, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, що російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військових Сил оборони. За словами Лубінця, це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії.

Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі,

– повідомив омбудсмен.

Водночас Лубінець закликав всіх, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеної страти військових негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20.

За словами Уповноваженого, кожне свідчення є важливим для встановлення істини. Надана інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.