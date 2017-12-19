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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Росіяни дуже люблять кров, тому РФ вийшла з СЦКК перед виборами, – волонтер

21:03, 19 грудня 643 Читать новость на русском

Про вихід Росії з СЦКК, з чим це може бути пов'язано і що чекає українських військових розповів волонтер фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега

Про вихід росіян з СЦКК

Скоріш за все дії Росії говорять про загострення ситуації. Росіяни виводять свої війська з Сирії і виходять СЦКК розуміючи, що Україна не прийме туди ніяких представників "ЛНР" і "ДНР" і постійно збільшуються кількість обстрілів, тому я думаю, що це не просто так. Це ще може бути пов’язано з виборами майбутніми, а росіяни дуже люблять кров.

Про ескалацію

І ще одним знаком про ескалацію може бути те, що росіяни знову почали активно згадувати Україну у своїх новинах, цього не було майже рік, коли була відносна тиша. Про загострення говорять багато людей. Від чиновників, які працюють в АТО, до військових. Але це виключно прогнози.

Суспільство все більше абстрагується від війни і якісь нові цифри з фронту викликають менше цікавості, ніж прогноз погоди і з цим треба щось робити. Але українська армія по кількості колісної техніки не готова йти в перед.

Про роль СЦКК

Мета СЦКК була розтягнення стрільби, якщо вона починалась з двох боків. Він допомагав зрозуміти, хто почав і якось допомогти припинити вогонь. Тому що ніхто не хоче безглуздо втрачати своїх людей.

Вихід з СЦКК не має вплинути на обмін полоненими, тому що це вирішується в інших форматах, але росіяни можуть відмовитись від обміну, якщо їм цього захочеться. Обмін має статись до кінця року і я вважаю, що до кінця року ми маємо отримати відповідь.

Про міжнародних Миротворців

Введення міжнародних миротворців залишається дуже примарним, тому що ми не зможемо це зробити через радбез ООН, бо Росія накладе вето. РФ проголосує тільки тоді, якщо це буде вигідно їм або коли вже захоче позбутись Донбасу, щоб з неї зняли частину санкцій.

Теги: АТО Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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