Росіяни обіцяють дітям зі Словаччини безкоштовні квитки до захопленого "Артеку"

Росія заохочує словацьких школярів відвідати захоплений дитячий табір"Артек", що розташований в анексованому Криму. Для цього діти мають взяти участь у конкурсі, переможець якого отримає подарункову поїздку до табору.

Інститут Пушкіна (у Москві) проводить у Міжнародному дитячому центрі "Артек" профільну зміну з російської мови для іноземних школярів, повідомили у прес-службі посольства України в Словаччині у Facebook.

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У мережі шириться інформація, що словацькі підлітки таки мають намір відзняти відеоролик задля участі у конкурсі. Українські дипломати закликали словацьких підлітків утриматися від участі в конкурсі і відвідання "Артеку", який перебуває на тимчасово окупованій території України.