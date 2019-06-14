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      Росіяни обіцяють дітям зі Словаччини безкоштовні квитки до захопленого "Артеку"

      218 Читать новость на русском
      "Артек"
      "Артек" / www.mk.ru

      Росія заохочує словацьких школярів відвідати захоплений дитячий табір"Артек", що розташований в анексованому Криму. Для цього діти мають взяти участь у конкурсі, переможець якого отримає подарункову поїздку до табору.

      Інститут Пушкіна (у Москві) проводить у Міжнародному дитячому центрі "Артек" профільну зміну з російської мови для іноземних школярів, повідомили у прес-службі посольства України в Словаччині у Facebook.

      Читайте також: Річниця анексії Криму: в "Артеку" влаштували дитячий референдум

      У мережі шириться інформація, що словацькі підлітки таки мають намір відзняти відеоролик задля участі у конкурсі. Українські дипломати закликали словацьких підлітків утриматися від участі в конкурсі і відвідання "Артеку", який перебуває на тимчасово окупованій території України. 
       
       

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Словаччина Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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