Росіяни обіцяють дітям зі Словаччини безкоштовні квитки до захопленого "Артеку"
Росія заохочує словацьких школярів відвідати захоплений дитячий табір"Артек", що розташований в анексованому Криму. Для цього діти мають взяти участь у конкурсі, переможець якого отримає подарункову поїздку до табору.
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Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".
16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.