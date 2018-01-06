Росіяни вийшли на протест поодинці

Півтори десятка активістів вийшли на протести у Санкт-Петербурзі 6 січня, щоби захистити політв’язнів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Активісти виступили проти політики придушення громадянських свобод в Росії, прийняття нових репресивних законів і розширення спектру застосування "політичних" статей Кримінального Кодексу.

Як пояснила активістка Петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольга Смирнова, завдання учасників пікетів – зробити оглядову акцію щодо подій 2017-го і назвати багато імен, які ще не звучали на протестних акціях.

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На думку активістки, за останнім часом спектр застосування репресій в Росії різко розширився, звинувачення щодо громадян стали носити все більш абсурдний характер.

Активісти особливо відзначили відродження традицій каральної психіатрії, а також переслідування громадян за атеїзм.