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      Росіянина який знущався над мексиканцями, засудили до 37,5 років в'язниці

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      Олексій Макеєв
      Олексій Макеєв / Фото з відкритих джерел

      У Мексиці винесли вирок російському неонацисту Олексію Макеєву, який убив місцевого жителя. Росіянин відомий своїми численними провокаціями та агресивними відеороликами, в яких він ображав місцевих жителів. Макеєва засудили до 37,5 років в'язниці.

      Окрім тюремного терміну, росіянина також зобов'язали виплатити штраф у розмірі близько 22 тисяч доларів, повідомила прокуратура штату Кінтана-Роо.

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      У 2017 році в мексиканському Канкуні близько 200 людей прийшли висловити невдоволення через погрози і образи в інтернеті до будинку Макеєва, де він проживав.

      Тоді конфлікт переріс у бійку і Макеєва мало не лінчувалиРосіянин отримав ножове поранення, але при цьому встиг вистрілити з пістолета в одного з нападників. Після вогнепального поранення чоловік помер, а самого Макеєва госпіталізували. Тоді його врятували від розправи поліцейські, які втрутилися в ситуацію.

      Згодом понад 7 тисяч мексиканців вимагали депортувати росіянина з Мексики. Люди склали петицію у якій зазначили, що громадянин Росії має постійний дозвіл на проживання у Мексиці, однак "демонструє ненависть до мексиканців, висловлює погрози вбивством, ображає людей похилого віку, та демонструє жорстке поводження з дітьми".

      Після того, як Макеєв прийшов до тями та відновився його посадили за ґрати на півтора роки. Там він очікував вироку у справі про навмисне убивство, аж ось його засудили до 37,5 років в'язниці та штрафу.

      Олексій Макеєв
      Ув'язнений Олексій Макеєв / Фото FGE

      blog_ava
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      Теги: Мексика Новини Росії
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