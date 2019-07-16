Пропутінський віце-прем'єр Італії заявив, що його "хотіли вбити українські націоналісти"

Віце-прем’єр Італії та міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який є палким прихильником Путіна та Росії, заявив, що на нього готувало замах "українське угруповання неонацистів". Хоча насправді мовиться про правоекстремістські формування пов’язані із італійськими найманцями, що брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Напередодні італійська поліція провела обшуки у низці у міст. У результаті правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї, вилучили неонацистську символіку та затримали трьох осіб. Один із них – колишній інспектор італійської митниці, який балотувався до Сенату у 2001 році він праворадикальної організації Forza Nuova (її вважають тією частиною європейського ультраправого руху, яка симпатизує Володимиру Путіну та його політичного режиму). Саму ж операцію було проведено у межах розслідування щодо участі італійських праворадикалів на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

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Що вилучила поліція у італійських праворадикалів / Фото: "Громадське"

16 липня Сальвіні заявив, що це угруповання намагалося його вбити, щоправда чомусь їх назвав "проукраїнськими неонацистами". За його словами, погрози його вбити до нього надходять щодня, і це один із таких випадків, передає інформаційна агенція ANSA.

Спецслужби розповіли про українське угруповання, яке готувало замах на моє життя. Я радий, що це допомогло розкрити арсенал цих божевільних,

– зауважив італійський чиновник.

Видання наголошує, що Сальвіні відзначається жорсткою проросійською позицією.

Як пише італійська газета La Stampa, розслідування щодо угруповання неонацистів розпочалося з повідомлення колишнього секретного агента КДБ, який сповістив про деякий "терористичний проект про Сальвіні, за яким стоять українські націоналісти". Але оскільки італійські правоохоронці не знайшли підтвердження цієї інформації, вони вирішили простежити за італійськими бойовиками, що брали участь у конфлікті на Донбасі.

Саме за результатами цього розслідування поліція виявила контакти між одним з бойовиків і експертом зі зброї, який запропонував її придбати від імені третьої сторони. Згодом слідчі перехопили телефонну розмову між ними та зрештою зуміла вийти на зловмисників. Цю зброю, за версією ЗМІ, могли використати бойовики на Донбасі.

Тим часом, в Україні набирає популярність ще одна гучна справа, пов’язана з Італією та Донбасом. Мовиться про засудження до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його італійський суд звинуватив у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Зауважимо, що тоді українець ніяк не міг скоїти такий злочин, оскільки позицію, звідки вбили італійця, утримували проросійські бойовики загону Стрєлкова-Гіркіна. Крім того, Марків не мав відповідного озброєння.

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Щоправда, італійський прокурор дотримується іншої думки. На його переконання Марків не вчинив злочин, натомість інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ. Також він переконує, що саме останні з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

За словами, посла України в Італії Євгена Перелигіна, весь процес проти Віталія Марківа є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії.