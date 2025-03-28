Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, якщо це рішення буде ухвалено, то воно матиме серйозні наслідки та вкрай негативно буде сприйнято суспільством. Крім того, доходи та видатки у Росії значно різняться, що стрімко наближає економічний колапс.

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Що не так із російською економікою

Володимир Огризко зауважив, що за останні три місяці з кінця 2024 до початку 2025 року у російському бюджеті утворилась дірка, яка становить понад 6 трильйонів рублів.

Це колосальна сума й означає, що грошей уже брати нема звідки. Фонд національного добробуту Росії вже вичерпаний. Він може покрити дірку лише в 1,7 трильйона,

– сказав він.

Вже через пів року ситуація у Росії може бути критичною. Центральному банку країни-агресорки, ймовірно, доведеться стрімко друкувати нові гроші, "ті трильйони, яких не вистачає" для того, щоб заповнити нестачу.

Дипломат пояснив, що, як наслідок, російський ринок буде наповнений папірцями, які нічого не варті. Це сприятиме зростанню цін – інфляція зашкалюватиме.

А потім розпочнеться економічний колапс, який нарешті приведе Росію і до політичного колапсу, бо одне не відбувається без іншого,

– підкреслив Володимир Огризко.

Він додав, що тенденції погіршення стану російської економіки позитивні, тому, на думку Огризка, нашій державі варто витримати цей період.

Цікаво, що рахункова палата Росі розпочала перевірку Центробанку, що може свідчити про конфлікт між його головою Ельвірою Набіулліною та Кремлем. Причиною напруги є висока процентна ставка (21%), яка обмежує інфляцію, але викликає невдоволення бізнесу. Аудит може бути спробою Кремля вплинути на Центробанк, щоб запобігти подальшому підвищенню ставки та зберегти ілюзію економічної стабільності.