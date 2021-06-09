У клінічній лікарні імені Семашко лікують коронавірусних хворих. Повідомлення про пожежу надійшло у ніч на 8 червня.

Тим часом У Китаї вибухнув реактор на хімічному заводі: відео пожежі

Пожежу пробували загасити дві медсестри

Пожежникам вдалось ліквідувати займання за годину. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів. Ще до того, як на місце прибули вогнеборці, з полум'ям намагались дати раду дві медсестри. Одна з них сильно постраждала, у неї 75% опіків тіла, про це повідомляють джерела.

Поліція відкрила кримінальну справу

У медзакладі зазначили, що в реанімації усі системи протипожежної безпеки були справними і начебто добре спрацювали. Місцева влада обіцяє компенсації сім'ям загиблих та потерпілих. Правоохоронці розпочали кримінальну справу за спричинення смерті з необережності. За це передбачено позбавлення волі терміном до 4 років.

Дивіться відео з місця пожежі: