У Росії помер ексглава уряду Киргизстану Микола Танаєв: що відомо
Микола Танаєв помер 19 липня, у листопаді 2020 року йому мало виповнитись 75 років. Колишній прем'єр-міністр Киргизстану довго хворів.
Танаєв важко хворів
Про смерть Танаєва повідомили його рідні. Про це інформує "Радіо Свобода".
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За попередньою інформацією, поховають політика у Санкт-Петербурзі, де він і проживав останнім часом.
Коротко про Миколу Танаєва
- Народився у 1945 році у Пензенській області Росії.
- З 2001 року – перший віцепрем'єр в уряді Киргизстану.
- З травня 2002 до березня 2005 року Танаєв очолював уряд Киргизстану.
- Після так званої Тюльпанової революції, 24 березня 2005 року Танаєв подав у відставку і виїхав до Росії.
- У Росії Танаєв працював у компанії "Газпром".
Що відомо про Тюльпанову революцію у Киргизстані?Революція відбулась у лютому – березні 2005 року.
На виборах до парламенту зафіксували численні порушення. Опозиція до президента Киргизстану Аскара Акаєва створила Координаційну раду, яку очолив Курманбек Бакієв.
Опозиціонери захопили друге за величиною місто країни – Ош. Згодом протистояння перейшло і у Бішкек.
Опозиція домоглась відставки Аскара Акаєва, він утік до Росії. На дочасних виборах президента переміг Бакієв.