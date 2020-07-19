Микола Танаєв помер 19 липня, у листопаді 2020 року йому мало виповнитись 75 років. Колишній прем'єр-міністр Киргизстану довго хворів.

Танаєв важко хворів

Про смерть Танаєва повідомили його рідні. Про це інформує "Радіо Свобода".

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За попередньою інформацією, поховають політика у Санкт-Петербурзі, де він і проживав останнім часом.

Коротко про Миколу Танаєва

Народився у 1945 році у Пензенській області Росії.

З 2001 року – перший віцепрем'єр в уряді Киргизстану.

З травня 2002 до березня 2005 року Танаєв очолював уряд Киргизстану.

Після так званої Тюльпанової революції, 24 березня 2005 року Танаєв подав у відставку і виїхав до Росії.

У Росії Танаєв працював у компанії "Газпром".