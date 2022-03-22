9 березня російські окупанти здійснили обстріл полового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Російська пропаганда збрехала, що це зробив "Азов", а в будівлях нікого не було.

До теми Окупанти захопили біля Маріуполя евакуаційну колону

Нєвзорова хочуть кинути за ґрати

У день атаки російський журналіст Олександр Нєвзоров сказав правду про те, що обстріл здійснили окупанти, а в лікарні були вагітні жінки та персонал. Публікацію в інстаграмі він зробив 9 березня, а 19 числа сказав про це в опублікованому ролику на ютубі.

Слідчий комітет Росії завів на нього кримінальну справу за "поширення фейків про російську армію". Зараз журналіста шукають для "проведення слідчих дій".

Дивіться також: У Ростові школярі збирають пакунки для солдатів