У Росії дозволять штрафувати за публічні заклики до відчуження частини російської території. Відповідні поправки до законів Держдума ухвалила у першому читанні.

Перший такий заклик розцінять як адміністративне правопорушення, а от повторний потягне за собою кримінальну відповідальність. Про це інформує Meduza.

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Які суми штрафів передбачили

За перший заклик

для громадян – від 30 до 60 тисяч рублів;

для посадових осіб – від 60 до 100 тисяч рублів;

для юридичних осіб – від 200 до 300 тисяч рублів.

За заклики через інтернет

для громадян – від 70 до 100 тисяч рублів;

для посадових осіб – від 100 до 200 тисяч рублів;

для юридичних осіб – від 300 до 500 тисяч рублів.

Штрафи у випадку кримінальної відповідальності

У разі кримінальної відповідальності штрафи коливатимуться від 200 до 400 тисяч рублів. Термін позбавлення волі залишається таким самим, як був раніше, – до 4 років за ґратами.

Важливо! У липні 2020 року до Конституції Росії були внесені зміни. Зокрема, додано поправки про те що "дії спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються". Таким чином, Москва хоче унеможливити будь-які спроби повернення окупованого Криму Україні.