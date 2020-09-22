У Росії штрафуватимуть за заклики до відчуження території: на скільки і кого
У Росії дозволять штрафувати за публічні заклики до відчуження частини російської території. Відповідні поправки до законів Держдума ухвалила у першому читанні.
Перший такий заклик розцінять як адміністративне правопорушення, а от повторний потягне за собою кримінальну відповідальність. Про це інформує Meduza.
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Які суми штрафів передбачили
За перший заклик
- для громадян – від 30 до 60 тисяч рублів;
- для посадових осіб – від 60 до 100 тисяч рублів;
- для юридичних осіб – від 200 до 300 тисяч рублів.
За заклики через інтернет
- для громадян – від 70 до 100 тисяч рублів;
- для посадових осіб – від 100 до 200 тисяч рублів;
- для юридичних осіб – від 300 до 500 тисяч рублів.
Штрафи у випадку кримінальної відповідальності
У разі кримінальної відповідальності штрафи коливатимуться від 200 до 400 тисяч рублів. Термін позбавлення волі залишається таким самим, як був раніше, – до 4 років за ґратами.