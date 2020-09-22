Росія продовжує заселяти окупований Крим своїми громадянами. Так, за час анексії на півострів перекинули, якщо не десятки, то сотні тисяч росіян.

Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю "Крим. Реалії".

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В останній резолюції по Криму є пункт про демографічні зміни населення півострова. І це величезна проблема... Перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму – вона реальна,

– наголосив він.

Кислиця уточнив: Росія домагається того, аби "видавити" з півострова будь-кого, будь-яку етнічну меншину. Зокрема, йдеться і про кримських татар.

Річ у тім, що політика окупаційної влади з перших днів анексії була спрямована на придушення незгодних, замовчування та приховування реальної ситуації на півострові, а також заселення власними лояльними громадянами та мілітаризацію Криму.

За словами дипломата, в ООН знають про цю проблему.

Зверніть увагу! За даними окупаційної адміністрації Криму, з 2014 року населення півострова виросло на 20 тисяч осіб. Водночас в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час анексії з півострова виїхали майже 48 тисяч осіб.