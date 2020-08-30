Суд Забайкальського краю Росії оштрафував трьох місцевих жителів. Все через те, що вони зробили на пагорбі великий напис "Путин – вор".

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті суду.

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Агінський суд призначив двом активістам штрафи у розмірі 700 рублів – це менше за 10 доларів. Ще один чоловік отримав жорсткіше покарання – 800 рублів штрафу. Відомо, що їх звинуватили за статтею про дрібне хуліганство.

У висновку суду мовиться, що напис "Путин – вор" на місці назви селища на схилі пагорба обвинувачені розмістили "жартома, з метою розвеселити один одного". І зрештою чоловіки визнали свою провину.

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Напис з'явився на горі ще 1 червня. А для пошуку порушників місцева влада залучила навіть поліцію.