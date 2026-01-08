Обіцяють удари: Захарова назвала іноземні війська в Україні інтервентами та законними цілями

У Росії різко висловилися про плани Заходу ввести війська в Україну. Там нагадали свої давні погрози атакувати іноземних солдатів, якщо ті приїдуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Марії Захарової.

Дивіться також Ще один рік війни: що буде з українцями в Європі та як величезний кредит ЄС рятує бюджет України

Що сказали в Росії про війська західних країн в Україні?

Представниця російського МЗС назвала це планами з подальшої мілітаризації України. Там навіть вважають, що Україна та її партнери формують "справжню вісь війни".

"Документ вийшов дуже далеким від мирного врегулювання. Він націлений не на досягнення міцного миру та безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію та розростання конфлікту. Його стрижневий елемент – розміщення на українській території якихось "багатонаціональних сил", які учасники "коаліції" мають сформувати для сприяння "відновленню" ЗСУ та забезпечення "стримування" Росії після припинення бойових дій", – іронізують окупанти.

Також їм не подобається "зрощення військово-промислових комплексів України та країн НАТО".

Захарова згадала, що після припинення вогню Лондон і Париж планують створити в Україні свої власні військові бази та побудувати там об'єкти для зберігання озброєнь та військової техніки.

Розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція, яка несе пряму загрозу безпеці не лише Росії, а й інших країн Європи. Всі такі підрозділи та об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі Збройних сил Російської Федерації. Дані попередження неодноразово озвучувалися на найвищому рівні і зберігають актуальність,

– висловилася вона.

Чиновниця вкотре озвучила пропагандистські тези на кшталт "усунення першопричин". Мовляв, "мирне вирішення конфлікту можливе виключно на основі усунення його першопричин, повернення України до нейтрального позаблокового статусу, її демілітаризації та денацифікації".

Окрім цього, в Москві хочуть, щоб Україна дотримувалася "мовних, культурних, релігійних прав і свобод людини, прав і свобод етнічних росіян, російськомовних громадян, представників національних меншин".

І, звісно, "територіальних реалій, які склалися внаслідок здійснення права народів на самовизначення". Під останнім слід розуміти визнання анексії Криму, окупації Донецької і Луганської областей.

Всі ці цілі, безумовно, будуть досягнуті або політико-дипломатичним шляхом, або в рамках спеціальної військової операції, під час якої ініціатива на полі бою повністю утримується Збройними силами Російської Федерації,

– пригрозили окупанти.

А наостанок вони зробили пас на поле Орбана, Фіцо та інших проросійських політиків у Європі. Бо висловилися про те, що Європа буде змушена оплатити свої військові плани.

Які країни відправлять війська в Україну?