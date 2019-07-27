Росії потрібна "свіжа кров", – Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе – автор, співак, кіноактор та заслужений артист України. У 2014 році засудив анексію Криму і присутність російських військових на Донбасі.

Вахтанга Кікабідзе називає Володимира Путіна "політиком чорної сили". Й заявляє, що Росії потрібна "свіжа кров", а саме зміна влади.

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Також Кікабідзе вже п’ять років не гастролює в Росії і не приймає російських нагород.

Журналісти "Крим Реалії" зустрілися з Вахтангом Кікабідзе, щоб поставити йому важливі запитання.

Чому Кікабідзе вважає, що українці не здадуться? Чому "палка Путіна" зламалась в Грузії у 2008 під час російсько-грузинської війни? Проти чого протестували грузини в Тбілісі у липні 2019? Та чим зазвичай пригощають Кікабідзе під час гастролей в Україні?

Ексклюзивне інтерв’ю для проекту "Крим Реалії" дивіться о 19:00 на 24 каналі.