У Повітряних силах відповіли, чи відбулися пуски ракет по Україні

Вранці 3 квітня з'явилася інформація про актвиність російської стратегічної авіації. Зокрема, в небо підіймалися бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Про можливу загрозу пусків ракет, а також потенційні небезпеки для українських міст розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Чи були пуски ракет на Україну?

У Повітряних силах підтвердили підняття в небо ворожих бомбардувальників. Йдеться про Ту-95 та Ту-160МС.

Водночас Юрій Ігнат зазначає, що в разі можливих пусків та появи ракет в українському небі, – про це обов'язково повідомлятимуть.

Він додав, що у випадку пусків потрібно кілька годин, щоб ракети дісталися центру країни.

Окрім того, варто зазначити, що у повітряному просторі наразі доволі велика кількість безпілотників, зокрема у Вінницькій, Кіровоградській і Черкаській областях.

Також із Сумщини на південь вже рухається нова велика група БпЛА. Станом на 9:30 була інформація про понад 400 ударних дронів, можливі й інші пуски з інших напрямків.

Де гриміли вибухи?