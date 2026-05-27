ЗСУ спростували російські заяви про захоплення населеного пункту на Харківщині

Кремль оголосив про нібито захоплення села Гранів у Харківській області. Втім ці заяви не відповідають дійсності

Про це 14-й армійський корпус повідомив у власних соцмережах.

Що відбулось у селі Гранів?

Українські військові пояснили, що повідомлення росіян про нібито захоплення окупантами села Гранів Дергачівської громади, що на Харківщині та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ є вигадкою ворога. У 14-му армійському корпусі заявили, що російські маніпуляції – це "кволі спроби інформаційних акцій", що намагалися поширити чергову порцію брехні.

Також військові заявили, що підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому значних втрат як особового складу, так і техніки.

Всі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит",

– заявили у 14-му армійському корпусі

Наразі село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України. Сили оборони наголосили, що необхідно отримувати інформацію через офіційні джерела. Також не варто споживати та поширювати ворожі фейки.

Успіхи ЗСУ на фронті

У вівторок, 26 травня, 14-й армійський корпус заперечив заяви російських пропагандистів про нібито захоплення села Рясне у Сумській області. Сили оборони запевнили, що ситуація під контролем, незважаючи на російські заяви.

Напередодні, 25 травня, військові Повітряних сил завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по ключовому пункту управління та системі зв'язку противника на тимчасово окупованій території Луганської області. У результаті було знищено ключовий об'єкт ворожої інфраструктури.

Україна оголосила про запуск нової програми "Логістичний локдаун", спрямованої на масштабування ударів по російській військовій логістиці в глибині фронту. Йдеться про системне посилення middle strike-спроможностей Збройних сил України. На перший етап програми вже передбачено 5 мільярдів гривень для закупівлі сучасних засобів ураження. Про це повідомляє Міністр оборони України Михайло Федоров.