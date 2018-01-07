Російська гімнастка зірвалась на очах у глядачів у Білорусі: шокуюче відео
У білоруському Гомелі під час циркової вистави нещасний випадок стався з російською цирковою гімнасткою Юлією Тікаєвою – дівчина з величезної висоти впала прямо на арену.
Ролик її падіння опублікували у мережі.
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На кадрах видно, що під час виконання складного акробатичного елементу артистка пролетіла повз страхувальну сітку та впала на арену.
Орієнтовно, падіння сталося з висоти чотириповерхового будинку.
У підписі до ролика зазначається, попередньо переломи вона не отримала, проте є травма голови. Наразі дівчина перебуває у лікарні.
Очевидці своєю чергою переконують, що повітряна гімнастка втратила свідомість, а за арени її забрали на ношах.
Як зазначають російські ЗМІ, потерпіла – 20-річна російська гімнастка Юлія Тікаєва з московського колективу Алішера Алієва.
Падіння російської гімнастки під час вистави у Білорусі