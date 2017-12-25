Російська військова радіостанція замовкла, а потім прозвучало "Слава Україні"
13:21, сьогодні 5342 Читать новость на русском
24 грудня виникли проблеми у роботі російської короткохвильової радіостанції УВБ-76, що належить Міноборони Росії.
Про це повідомили в соцмережах користувачі-радіолюбителі, пише Тjournal.
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Ця радіостанція призначена для передачі повідомлень про стихійні лиха та сигнали цивільної оборони. Станцію називають "дзижчалкою" (The Buzzer).
У неділю вона раптово припинила мовлення, а потім там заграв реп, а далі вигуки "Слава Україні!"
Радіолюбителі припустили, що було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.
Станом на ранок 25 грудня радіостанція знову відновила роботу.
На російській радіостанції пролунало "Слава Україні"
Джерело: 24 Канал
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