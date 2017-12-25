Російська військова радіостанція замовкла, а потім прозвучало "Слава Україні"

24 грудня виникли проблеми у роботі російської короткохвильової радіостанції УВБ-76, що належить Міноборони Росії.

Про це повідомили в соцмережах користувачі-радіолюбителі, пише Тjournal.

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Ця радіостанція призначена для передачі повідомлень про стихійні лиха та сигнали цивільної оборони. Станцію називають "дзижчалкою" (The Buzzer).

У неділю вона раптово припинила мовлення, а потім там заграв реп, а далі вигуки "Слава Україні!"

Радіолюбителі припустили, що було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.

Станом на ранок 25 грудня радіостанція знову відновила роботу.

На російській радіостанції пролунало "Слава Україні"