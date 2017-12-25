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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Російська військова радіостанція замовкла, а потім прозвучало "Слава Україні"

13:21, сьогодні 5342 Читать новость на русском
Російська військова радіостанція замовкла, а потім прозвучало
Російська військова радіостанція замовкла, а потім прозвучало "Слава Україні" / Фото з відкритих джерел

24 грудня виникли проблеми у роботі російської короткохвильової радіостанції УВБ-76, що належить Міноборони Росії.

Про це повідомили в соцмережах користувачі-радіолюбителі, пише Тjournal.

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Ця радіостанція призначена для передачі повідомлень про стихійні лиха та сигнали цивільної оборони. Станцію називають "дзижчалкою" (The Buzzer).

У неділю вона раптово припинила мовлення, а потім там заграв реп, а далі вигуки "Слава Україні!"

Радіолюбителі припустили, що було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.

Станом на ранок 25 грудня радіостанція знову відновила роботу.

На російські радіостанції пролунало

На російській радіостанції пролунало "Слава Україні"

Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Медіа ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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