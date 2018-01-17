Російське командування урізало фінансування бойовикам "ЛДНР", – розвідка

Російське керівництво донбаських бойовиків суттєво зменшило обсяги фінансової допомоги "ДНР" та "ЛНР" із четвертого кварталу 2017 року.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію розвідки.

Зазначається, що зменшення російського фінансування змусило бойовиків мінімізувати витрати на утримання місцевих "бюджетних" установ, організацій та підприємств.

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Так, з початку 2018 року припинені виплати премій та надбавок "бюджетникам", а також удвічі зменшені виплати з безробіття особам, які перебувають на обліку так званих бірж праці.

У розвідці також дізналися, що із затримкою на місяць фінансуватимуться загалом усі "держустанови" на окупованих територіях Донбасу.

Також повідомляється, що дефіцит бюджету "ДНР" планується покривати за рахунок активізації діяльності "контролюючих і правоохоронних органів ДНР", які отримали вказівки посилити "роботу" із приватними підприємцями на тимчасово окупованій території Донбасу.