Про це пише Інститут вивчення війни з посиланням на російського опозиціонера Михайла Зиґаря. Повідомляється, що еліти розраховують на поступове просування Росії та програш України у війні на виснаження.

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Еліти вірять в перемогу Росії

Багато російських еліт, які були проти війни у ​​2022 році, почали підтримувати війну у 2023 році, оскільки вони "вважають, що Росія перемагає". Як пише Зиґар, причиною цього стали повільні, але стабільні успіхи агресора. Також вони враховували постійний брак снарядів в Україні та "зменшення" допомоги Заходу.

Один невідомий російський олігарх, який раніше критикував війну, сказав, що Росія повинна виграти війну, інакше "вони не дозволять нам жити... і Росія розвалиться". Російські еліти навіть почали спекулювати про результати війни, вказуючи на перемогу Росії,

– наводить слова опозиціонера ISW.

Аналітики зазначають, що не можуть перевірити достовірність цих слів, проте вони узгоджуються з їх власною оцінкою того, що російські еліти підтримали ідеї Путіна щодо війни після посилення репресій.

Таким чином розмови російських еліт про те, що Росія може перемогти на полі бою, вказують, що вони також можуть заявлену Путіним "теорію перемоги". Зазначається, що вона передбачає, що російська армія зможе продовжувати поступове повзуче просування нескінченно довго, запобігти значущому контрнаступу України і зрештою виграти війну на виснаження.

Нагадаємо, Владімір Путін представив свою "теорію перемоги" на Петербурзькому форумі. Аналітики зазначають, що диктатор вірить у здатність Росії "видавити" українські війська з окупованих територій. ISW пише, що ЗСУ раніше показали, що, коли вони добре забезпечені, вони можуть завадити російським військам досягти навіть незначних тактичних успіхів і почати контрнаступальні операції.